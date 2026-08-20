Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження вночі 186 цілей противника, є влучання на 28 локаціях

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що в ніч проти четверга окупанти атакували Україну балістичними ракетами (кількість не вказано), 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Іскандер, 8 крилатими ракетами "Калібр", а також двома баражуючими боєприпасами "Бандероль" і 168 ударними БпЛА типу Shahed.

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 крилата ракета Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси "Бандероль", а також 145 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Повідомляється, що з 18:00 19 серпня противник атакував Київщину ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400 із Курської, Ростовської, Брянської обл., 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Іскандер-К/Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської, Бєлгородської обл., 8 крилатими ракетами Калібр із Новоросійська, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль". А також 168 ударними БпЛА типу Shahed (майже половина із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Зазначається, що основним напрямком удару була Київщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.