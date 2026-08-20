Зеленський: поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що "поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде".

Він повідомив, що з ночі тривають роботи екстрених служб на місцях російських влучань. "Масований був удар – росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Є руйнування в Києві та області, на Одещині та Чернігівщині", – написав президент у телеграм-каналі ранком у четвер.

За його словами, у Києві пошкоджено житлові будинки, зокрема, багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей у Києві, є загибла людина в області. Ще близько 40 людей поранені. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру.

"На жаль, в той час як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в України буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде", – підкреслив Зеленський.

"Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою FREYJA. Але перехоплювачі до "петріотів" поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомогти", – написав президент.