У Житомирі кількість загиблих через атаку РФ на будівлю ГУ Нацполіції зросла до трьох, 53 постраждали

Кількість загиблих у Житомирі внаслідок учорашньої російської атаки на будівлю ГУ Національної поліції зросла до трьох, ще 53 людини постраждали, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 3 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки у Житомирі, 53 людини постраждали! Рятувальники продовжують працювати на місцях – пожежа ліквідована. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи", – наголошують у відомстві у соціальній мережі Facebook.

До робіт залучені рятувальники-верхолази з Черкащини та Рівненщини.

Окрім того, на місці події фахівці ДСНС та представники загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули Пункти надання допомоги. Команда World Central Kitchen забезпечила харчування особового складу.

Раніше зазначалося про двох загиблих та щонайменше 40 поранених через атаку по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Через російську атаку загинули капітан та підполковник поліції.