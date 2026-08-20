Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На півдні Одещини після масованої атаки РФ без світла залишаються 13 тис. абонентів

1 хв читати
Додати як джерело
На півдні Одещини після масованої атаки РФ без світла залишаються 13 тис. абонентів

Через масовану нічну атаку РФ на півдні Одеської області в кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням, станом на ранок без світла залишаються 13 тис. абонентів, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цієї ночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура", – написав Кіпер.

За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"На ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані", – зазначається в повідомленні очільника ОВА ранком четверга.

 

#світло #одеська_область #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ