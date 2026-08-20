На Київщині внаслідок масованої атаки РФ загинула одна людина, семеро постраждали

Одна людина загинула, ще семеро постраждали внаслідок масованої атаки РФ на Київську область, яка тривала всю ніч, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами", – написав Ткаченко.

За його даними, станом на 7:00 у Бориспільському та Броварському районах травмовано семеро людей.

У Бориспільському районі травмовано шестеро жителів. Четверо з них госпіталізовані до місцевої лікарні з осколковими пораненнями та різаними ранами, медики надають їм необхідну допомогу.

"Як повідомлялося раніше, у Броварському районі одна людина загинула та ще одна отримала травми", – інформує очільник ОВА в Телеграм-каналі.

Окрім того, внаслідок атаки у Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, чотири складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та вісім автомобілів.