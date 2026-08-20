Кількість загиблих у Києві зросла до 12, п'ятницю оголошено Днем жалоби – мер

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої атаки ворога зросла до 12, п'ятницю оголошено Днем жалоби, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав Кличко за наслідками ворожої атаки в ніч на четвер.

У цей день на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності у столиці.

Окрім того, за інформацією міського голови, в Києві відомо про 12 загиблих через атаку: "На цей час відомо про 12 загиблих у Києві".

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в свою чергу повідомила, що через російську атаку постраждали вже 34 людини.

"У Києві через російську атаку кількість загиблих зросла до 12 осіб, 34 людини постраждали!" – йдеться в повідомленні.

Раніше міський голова столиці Віталій Кличко інформував про щонайменше 33 постраждалих та вісьмох загиблих осіб.