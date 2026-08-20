27-й блекаут на ЗАЕС: Станція працює на резервних дизель-генераторах – Енергоатом

Тимчасово окупована Запорізька АЕС пережила 27-й блекаут, після втрати зовнішнього електроживлення станції автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки, повідомила НАЕК "Енергоатом".

В "Енергоатомі" зазначили, що це вже 15-та втрата зовнішнього електроживлення Запорізькою АЕС від початку 2026 року.

"Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських "управлінців" посилюються", – зазначили в "Енергоатомі".

Як наголосив керівник "Енергоатома" Павло Ковтонюк, регулярні блекаути на ЗАЕС призводять до зношування обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте ввімкнення дизель-генераторів, за його словами, спричиняє швидшу деградацію обладнання.

Водночас у компанії наголосили, що єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".