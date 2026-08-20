Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

27-й блекаут на ЗАЕС: Станція працює на резервних дизель-генераторах – Енергоатом

1 хв читати
Додати як джерело
27-й блекаут на ЗАЕС: Станція працює на резервних дизель-генераторах – Енергоатом

Тимчасово окупована Запорізька АЕС пережила 27-й блекаут, після втрати зовнішнього електроживлення станції автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки, повідомила НАЕК "Енергоатом".

В "Енергоатомі" зазначили, що це вже 15-та втрата зовнішнього електроживлення Запорізькою АЕС від початку 2026 року.

"Черговий блекаут вкотре підтверджує: ситуація на Запорізькій АЕС залишається крихкою. Ризики для ядерної та радіаційної безпеки під впливом некомпетентних російських "управлінців" посилюються", – зазначили в "Енергоатомі".

Як наголосив керівник "Енергоатома" Павло Ковтонюк, регулярні блекаути на ЗАЕС призводять до зношування обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте ввімкнення дизель-генераторів, за його словами, спричиняє швидшу деградацію обладнання.

Водночас у компанії наголосили, що єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом".

 

#генератори #робота #заес
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку, під загрозою звільнення вся наглядова рада

НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку, під загрозою звільнення вся наглядова рада

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку"…

Читати