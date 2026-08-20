За добу внаслідок атак РФ на Запоріжжя та район поранені шестеро людей

Шестеро людей дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район упродовж доби, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 106 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, окупанти здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Трудооленівці, Юрківці, Розумівці, Ясній Поляні, Терсянці, Зеленій Діброві, Новорозівці, Кринівці, Новосолоному, Любицькому, Сонячному, Червоному Яру, Свободі, Воскресенці, Омельнику, Микільському, Вільнянці, Преображенці та Червоній Криниці.

Також 655 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Крім того, зафіксовано вісім ударів із реактивних систем залпового вогню по Кушугуму, Комишувасі, Малокатеринівці, Павлівці, Приморському та Малій Токмачці.

Ще 285 артилерійських ударів припали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Косівцевому та Новому Запоріжжю.