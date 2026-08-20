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Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії та впав поблизу кордону з Україною

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Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії та впав поблизу кордону з Україною

У ніч на четвер безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною та згодом упав у незаселеній місцевості повіту Тулча, повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

За даними відомства, о 02:23 система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною.

"Національний військовий командний центр (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів з оповіщення населення в районі, якого стосувалася ситуація. Повідомлення RO-Alert було надіслано о 03:20", – йдеться в оприлюдненому у соціальній мережі Х повідомленні.

Міністерство національної оборони Румуніі наголосило, що о 03:21 безпілотник увійшов у національний повітряний простір приблизно за 13 км на схід від муніципалітету Галац.

О 03:24 екіпаж вертольота IAR-330 SOCAT повідомив, що ціль упала приблизно за 4 км на північний схід від населеного пункту Грінду, повіт Тулча, у незаселеній місцевості.

Після падіння літального апарата на землю виникла пожежа, яка згодом згасла самостійно.

"Група військовослужбовців прямує до місця падіння для забезпечення безпеки району", – йдеться в повідомленні.

Для моніторингу ситуації, за інформацією відомства, були підняті два літаки F-18 Військово-повітряних і космічних сил Іспанії. Також вертоліт IAR-330 SOCAT Військово-повітряних сил Румунії здійснив виліт для проведення повітряної розвідки.

 

#дрон #румунія #атака
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