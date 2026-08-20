У столиці через наслідки атаки РФ змінили рух громадського транспорту

У Києві внаслідок ворожої атаки в ніч на четвер, громадський транспорт курсує зі змінами, повідомила пресслужба КМДА.

"Рух трамваїв організовано: вул. Добринінська – вул. Героїв полку "Азов" – вул. Героїв Дніпра – ст. м. "Героїв Дніпра"", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, тролейбуси №8 курсують до Севастопольської площі. Тимчасово змінено рух трамваїв №11 та №17.

Як повідомлялося, раніше пресслужба ДСНС України інформувала, що в результаті ворожої атаки на столицю поранень зазнали 33 особи, ще шестеро людей загинули.