Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У столиці через наслідки атаки РФ змінили рух громадського транспорту

1 хв читати
Додати як джерело
У столиці через наслідки атаки РФ змінили рух громадського транспорту

У Києві внаслідок ворожої атаки в ніч на четвер, громадський транспорт курсує зі змінами, повідомила пресслужба КМДА.

"Рух трамваїв організовано: вул. Добринінська – вул. Героїв полку "Азов" – вул. Героїв Дніпра – ст. м. "Героїв Дніпра"", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, тролейбуси №8 курсують до Севастопольської площі. Тимчасово змінено рух трамваїв №11 та №17.

Як повідомлялося, раніше пресслужба ДСНС України інформувала, що в результаті ворожої атаки на столицю поранень зазнали 33 особи, ще шестеро людей загинули.

 

#київ #атака #транспорт
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку, під загрозою звільнення вся наглядова рада

НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку, під загрозою звільнення вся наглядова рада

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку"…

Читати
Ірину Мудру затримано, сьогоднішню ніч вона проведе в ізоляторі тимчасового тримання – нардеп Гончаренко

Ірину Мудру затримано, сьогоднішню ніч вона проведе в ізоляторі тимчасового тримання – нардеп Гончаренко

Правоохоронці затримали колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. "Ірину Мудру зат…

Читати