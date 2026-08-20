20 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 серпня відзначають Всесвітній день лінощів, Всесвітній день москітів, Міжнародний день медичного транспорту, День віртуальних світів.

Національне свято Республіки Сенегал. День Незалежності (1960).

Національне свято Угорської Республіки. Свято Святого Іштвана – засновника Угорської держави (1000).

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Самуїла.

День 1638 Російська агресія - Day 1638 Russian aggression

Всесвітній день лінощів

Заснований у Колумбії в 1984 році під час закриття Фестивалю промисловості, торгівлі та культури в місті Ітагуі. Метою свята є боротьба зі стресом і синдромом хронічної втоми, день надає людям можливість відпочити та насолодитися неробством.

Всесвітній день москітів

Заснував британський лікар Рональд Росс, який 1897 року відкрив, що москіти роду Anopheles є переносниками малярії. За це відкриття він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини 1902 року.

Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про небезпеку, яку несуть москіти, та про хвороби, які вони переносять, такі як малярія, лихоманка Денге, лихоманка Західного Нілу та інші. Цього дня проводяться різноманітні просвітницькі заходи, спрямовані на інформування населення про методи профілактики та боротьби з цими хворобами.

Міжнародний день медичного транспорту

Цей день був заснований на честь важливої ролі медичного транспорту в системі охорони здоров’я, особливо під час Першої світової війни, коли спеціальні польові автомобілі доправляли поранених солдатів до госпіталів. Сучасний медичний транспорт включає не лише автомобілі швидкої допомоги, але й транспортні засоби, які супроводжують пацієнтів на процедури, такі як діаліз.

Ці автомобілі оснащені спеціальним обладнанням для надання невідкладної допомоги на місці пригоди.

Народилися в цей день:

175 років від дня народження Ераста Костянтиновича Бродського (1851-1919), українського вченого-селекціонера, землевласника, мецената, громадського діяча;

170 років від дня народження Якуба Барта-Цишинського (справж. - Барт) (1856-1909), серболужицького письменника, громадського діяча;

80 років від дня народження Віктора Максимовича Кордуна (1946–2005), українського поета, перекладача, представника Київської школи поезії;

80 років від дня народження Олега Юрійовича Майорова (1946), українського вченого у галузі медичної інформатики, нейрофізіології, одного із засновників та першого віцепрезидента Української асоціації "Комп'ютерна медицина" та Української асоціації клінічної нейрофізіології;

60 років від дня народження Тараса Васильовича Чухліба (1966), українського історика, геополітика, культуролога, краєзнавця, громадського діяча, директора Науково-дослідного інституту козацтва, сина письменника, літературознавця, громадського діяча В. Чухліба.

Ще цього дня:

1896 - У Києві відбувається освячення кафедрального собору святого Володимира;

1925 - Засновують Канівський музей-заповідник "Могила Т. Г. Шевченка";

1964 - Створюють Міжнародну організацію із супутників зв'язку ІНТЕЛСАТ;

1991 - Естонія проголошує свою незалежність від СРСР;

1996 - Президент США Білл Клінтон встановлює мінімальну заробітну плату в країні — $5,15 за годину.

Церковне свято

День пам’яті святого пророка Самуїла

Він народився завдяки молитвам своєї матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Анна дала обітницю, що якщо у неї народиться син, вона посвятить його Господу. Її молитва була почута, і вона назвала сина Самуїлом, що означає "випрошений у Бога".

Коли Самуїлу виповнилося три роки, його мати віддала його на служіння первосвященику Ілію. Самуїл зростав у храмі, і в 12 років отримав одкровення від Бога про те, що дім Ілія буде покараний за гріхи його синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею і пророком Ізраїлю, відновив закон і порядок у країні.

Самуїл також помазав на царство першого царя Ізраїлю, Саула, а пізніше Давида. Його життя і діяння описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір.

З прикмет цього дня:

20 серпня (у народі — день святого Самуїла) пов'язані з переходом від літа до осені: ясний день віщує таку ж погоду взимку та восени, а ранковий туман чи відліт птахів сигналізують про швидке похолодання.

Багато павутини літає або плететься — осінь буде сухою та теплою. Червоний захід сонця або червона зоря на сході — до швидкого дощу чи заморозків. Вітряна погода — зима буде холодною та складною. Птахи летять високо у небі — осінь обіцяє бути теплою.

Вас також можуть зацікавити новини: В Україні 20-21 серпня досить спекотно, на заході та півночі короткочасні дощі