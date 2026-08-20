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Окупанти за добу втратили 1480 осіб та 503 од. спецтехніки – Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1480 окупантів, сім танків, 56 артсистем, 1672 БПЛА, а також 503 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 склали особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб, танків – 12 283 (+7) од, бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од, артилерійських систем – 48 261 (+56) од, РСЗВ – 2 050 (+7) од, засоби ППО – 1 577 (+0) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 321 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 869 (+1 572) од, крилаті ракети – 5 010 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 136818 (+500) од, спеціальна техніка – 4 551 (+3) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1QBbqAZt62/

#генштаб #втрати #рф
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