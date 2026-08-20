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Польща підняла військову авіацію через російську атаку на Україну

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Через російську атаку по території України в ніч на четвер Польща задіяла військову авіацію у своєму повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевела у стан готовності, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"У зв'язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі", – йдеться у повідомленні, поширеному в соціальній мережі Х.

Відповідно до чинних процедур Оперативне командування ЗС Польщі через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перейшли у стан готовності.

У польському командуванні зазначили, що вжиті заходи мають превентивний характер. Їх мета – забезпечення безпеки повітряного простору Польщі та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.

Джерело: https://x.com/dowopersz/status/2090244485901062342?s=46

#польща #рф #атака #авіація
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