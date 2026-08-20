На Херсонщині заборонили замки, що перешкоджають доступу до укриттів

На Херсонщині ухвалили рішення заборонити встановлення та використання кодових, електронних та інших замків, які можуть перешкоджати вільному доступу до укриттів, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Рішення стосується Херсона та громад області. За словами Прокудіна, необхідність таких заходів пов'язана з тим, що останнім часом російські війська дедалі частіше застосовують проти Херсона "Шахеди" на низькій висоті.

"У деяких випадках їх не фіксують засоби, тому повітряна тривога не оголошується, а укриття з автоматичними замками можуть залишатися зачиненими", – зазначив очільник ОВА.

Він також звернувся до голів ОСББ та мешканців багатоповерхових будинків із проханням залишати двері під'їздів відчиненими.

"Комусь може не вистачити буквально кількох секунд, щоб дістатися до своїх дверей і знайти електронний ключ. І саме ці секунди можуть стати вирішальними", – наголосив Прокудін.

Окремо під час засідання Ради оборони Херсонщини розглянули питання недопущення перешкоджання роботі представників Сил оборони України. Учасники засідання підтримали проведення роз'яснювальної роботи за участю Національної поліції та СБУ з мешканцями, квартальними та головами ОСББ.

Крім того, Рада оборони ухвалила рішення щодо посилення захисту критичної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/14636