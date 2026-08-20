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Південна Корея вперше випробує контейнерні перевезення до Європи через Арктику за участю РФ

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Південна Корея в суботу вперше відправить контейнеровоз до Європи через Північний морський шлях, випробовуючи комерційну життєздатність арктичного маршруту, для проходження якого Сеулу довелося співпрацювати з Росією.

"У разі успіху це буде перший такий комерційний рейс Південної Кореї до Європи через Арктику, що поставить її поряд із Китаєм і Росією серед небагатьох країн, чиї судноплавні компанії випробували або здійснювали вантажні перевезення цим маршрутом", – йдеться в повідомленні Reuters.

Контейнеровоз PanStar Acro вирушить із порту Пусан на північ, зробить зупинки у Феліксстоу у Великій Британії, Роттердамі в Нідерландах і Гданську в Польщі, після чого повернеться назад. За даними оператора PanStar, подорож має тривати близько 40-45 днів.

Водночас західні дипломати виступають проти плану через необхідність взаємодії Сеула з Росією. Для проходження судна Південній Кореї довелося консультуватися з РФ та отримувати дозволи.

"Ми хочемо ізолювати Росію, ми не хочемо взаємодіяти з Росією", – сказав європейський дипломат, котрого цитує агентство, посилаючись на війну Росії проти України.

Західні дипломати висловили південнокорейській стороні занепокоєння через необхідність консультуватися з РФ та отримувати її дозволи для проходження судна арктичним маршрутом.

Експерти з арктичного судноплавства також попереджають про можливі санкційні ризики. За їхніми словами, Південна Корея може зіткнутися з ризиком порушення санкцій, якщо судно потребуватиме допомоги Росії для вирішення проблем під час проходження маршруту, наприклад у разі застрягання в льоду.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/south-korean-container-ship-will-test-arctic-route-europe-amid-western-concern-2026-08-19/

#єс #корея #перевезення
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