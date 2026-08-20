Кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Київ зросла до 5, поранених – до 23

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ зросла до п'яти осіб, ще 23 людини дістали поранення, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"На жаль, від рук ворога загинули 5 осіб. Ще 23 особи отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

За інформацією КМВА, наслідки атаки в ніч на четвер фіксують на понад 12 локаціях у Дарницькому, Святошинському та Солом'янському районах столиці.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, медичний заклад та заклад освіти. Також виникли пожежі складських приміщень на значній площі.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19708