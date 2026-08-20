У Києві внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, 20 мешканців постраждали

Троє людей загинули в Києві внаслідок ворожої атаки в ніч на четвер, ще 20 мешканців столиці постраждали, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Троє людей загинули в столиці внаслідок атаки ворога. Постраждали 20 мешканців Києва. 14 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці", – написав Кличко в Телеграм, звітуючи про наслідки атаки.

Таким чином, 14 із 20 постраждалих госпіталізували, ще шістьом медики надали необхідну допомогу амбулаторно або безпосередньо на місці.