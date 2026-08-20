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Трамп оголосив про масштабну економічну операцію проти Ірану

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Президент США Дональд Трамп оголосив про початок масштабної економічної операції проти Ірану, спрямованої на його ізоляцію, та пригрозив "колосальними економічними наслідками" країнам, які надаватимуть Тегерану підтримку.

"Ніхто не надав Ісламській Республіці Іран більшої можливості укласти угоду, ніж я. На жаль для них, вони не скористалися нею. Тому сьогодні я оголошую про НАЙРУЙНІВНІШУ ЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ, ЯКУ КОЛИ-НЕБУДЬ ПРОВОДИЛИ ПРОТИ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ! Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу", – написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social.

За його словами, будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або державним органам надавати Ірану підтримку, сама зіткнеться з "колосальними економічними наслідками".

"Контрабанда нафти, своп-лінії, грошові перекази, обмінні пункти, суднові реєстри, підставні компанії – усе це має припинитися ЗАРАЗ", – заявив президент США.

Він закликав союзників США спільно ізолювати та перемогти іранську загрозу, назвавши оголошені заходи "економічним днем "Д"".

Джерело: https://x.com/trumpdailyposts/status/2090216250890912216?s=46

#економічна #іран #операція #сша
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