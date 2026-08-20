У Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один постраждав

У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки в ніч на четвер загинув чоловік, ще один чоловік постраждав, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Ткаченко у Телеграм-каналі.

За його словами, ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Окрім того, за словами очільника Київської ОВА, через ворожу атаку пошкоджено один із промислових об'єктів. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують пожежу.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2686