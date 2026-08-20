Частина Святошинського та Солом'янського районів Києва залишилася без світла – мер

Без електропостачання залишилася частина Святошинського та Солом'янського районів Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в ніч на четвер.

За його словами, енергетики наразі з'ясовують причину: "Частина Святошинського та Солом'янського районів столиці без світла. Енергетики наразі з'ясовують причин".

Як повідомлялося, раніше міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок ворожої атаки в місті виникла аварійна ситуація з електропостачанням.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7266