НБУ вимагає звільнити главу наглядової ради Сенс Банку, під загрозою звільнення вся наглядова рада

Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності, Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

"Це означає, що Микола Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мають бути припинені. Йдеться саме про припинення, а не відсторонення… За результатами цього адміністративного провадження буде визначено наслідки, що стосуватимуться всього складу наглядової ради", – пояснив наслідки прийнятих рішень голова НБУ Андрій Пишний у ніч на четвер.

Як повідомлялося, в середу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували через Сенс Банк за сприяння голови наглядової ради та голови правління 150 млн грн для сплати застави ексміністру енергетики Герману Галущенку.

За словами Пишного, Нацбанк висунув акціонеру банку відповідну вимогу невідкладно вжити заходів для припинення повноважень Гладишенка як члена наглядової ради та обрання нового члена наглядової ради.

Щодо всієї наглядової ради, то оприлюднені матеріали дають підстави вважати, що самоусунення Гладишенка мало лише формальний характер і фактично він продовжував впливати на діяльність банку, зазначив глава НБУ.

"Неспроможність наглядової ради належно відреагувати на цю ситуацію ставить під сумнів здатність її членів забезпечувати належний контроль за діяльністю банку та ефективно виконувати покладені на них функції", – аргументував Пишний відкрите адміністративне провадження.

Він наголосив, що Національний банк досліджуватиме всі нововиявлені факти та співпрацюватиме з правоохоронними органами, робота над іншими рішеннями триває.

Голова регулятора нагадав, що після оприлюднення у травні 2026 року матеріалів, відомих як "плівки Міндіча", НБУ ініціював перевірку відповідності голови наглядової ради Сенс Банку встановленим законодавством критеріям незалежності та відкрив відповідне адміністративне провадження. За словами Пишного, оприлюднені тоді матеріали не були достатньою підставою для ухвалення відповідного регуляторного рішення, а НАБУ та САП відмовилися на запит Нацбанку відкрити матеріали досудового розслідування. За цих обставин НБУ продовжив власну перевірку в межах наглядових повноважень, на період якої Гладишенко за власною ініціативою начебто самоусунувся від виконання своїх повноважень.

Як повідомлялося, Верховна Рада у середу викликала Пишного у четвер у парламент із доповіддю про ситуацію навколо Сенс Банку.