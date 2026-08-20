США створили судноплавний коридор через Ормузьку протоку для експорту нафти – ЗМІ

Збройні сили США створили судноплавний коридор через Ормузьку протоку, що дозволило відновити транспортування нафти через стратегічний водний шлях: наразі ним щодня проходить близько 10 млн барелів нафти, повідомляє Axios із посиланням на двох американських чиновників.

Операція триває вже кілька тижнів. Щовечора через південний канал протоки вздовж узбережжя Оману проходять 15-20 танкерів в обох напрямках.

"Збройні сили США непомітно створили судноплавний коридор через Ормузьку протоку для транспортування мільйонів барелів нафти щодня – помітний успіх, навіть попри те, що ширша війна залишається в стані глухого кута", – йдеться в повідомленні порталу.

Американські військові не лише супроводжують танкери з нафтою, а й допомагають порожнім суднам пройти з Аравійського моря через протоку до Перської затоки. Там вони завантажують нафту в країнах регіону, після чого повертаються через Ормузьку протоку.

За словами американських чиновників, яких цитує Axios, операція пом'якшує один із ключових наслідків війни – перебої з постачанням нафти, які призвели до зростання цін на сировину. Попри те, що обсяги залишаються нижчими за довоєнний рівень, вони вже помітно впливають на світові поставки.

Оперативна група щодня формує списки суден, які мають вийти з Перської затоки через протоку в Аравійське море, а також порожніх орендованих танкерів, які прямують у зворотному напрямку для завантаження нафти.

Судна рухаються великими колонами у визначені часові проміжки – окремо на вихід із Перської затоки та на вхід до неї. Після цього вони проходять південним каналом відповідно до вказівок американських військових.

Військово-повітряні сили США використовують винищувачі для захисту суден від іранських крилатих ракет і безпілотників.

Джерело: https://www.axios.com/2026/08/19/hormuz-iran-oil-gulf-trump