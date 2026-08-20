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Події

У Солом'янському районі Києва пошкоджено 9-поверхівку, в іншому будинку заблоковані люди – мер

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Унаслідок атаки на столицю в Солом'янському районі Києва пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, ще за однією адресою в житловому будинку заблоковані люди, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку. За іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди", – написав Кличко в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, через нічну ворожу атаку в Києві наразі відомо про чотирьох постраждалих та одній загиблій людині.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7265

#київ #наслідки #атака
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