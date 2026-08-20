Через атаку РФ в столиці відомо про чотирьох постраждалих та одну загиблу

У Києві внаслідок атаки наразі постраждали четверо людей, ще одна людина загинула.

"Наразі четверо постраждалих у столиці", – написав міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі в ніч на четвер.

Окрім того, пресслужба Київської міської військової адміністрації інформує про одну загиблу людину: "Станом на 00:55 відомо про 3 поранених від ворожої атаки. Також, на жаль, відомо про одну загиблу людину".

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки на Київ наслідки зафіксували у трьох районах столиці. У Солом'янському районі уламки впали біля п'ятиповерхового житлового будинку, попередньо, вибивши вікна, також було пошкоджено приміщення дитячої лікарні, на її території горіли автомобілі. За попередньою інформацією, в районі також були заблоковані люди в укритті. У Святошинському районі горіли складські приміщення, а в Дарницькому – нежитлові приміщення. Крім того, мер повідомляв про виклики медиків у Солом'янський та Дарницький райони.

Джерела:

https://t.me/vitaliy_klitschko/7263

https://t.me/VA_Kyiv/19703