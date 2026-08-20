Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кличко: У Києві пошкоджена дитяча лікарня, в Солом'янському районі люди заблоковані в укритті

1 хв читати
Додати як джерело

Внаслідок атаки на Київ у Солом'янському районі пошкоджено приміщення дитячої лікарні, водночас за попередньою інформацією, в районі є люди, заблоковані в укритті, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у ніч на четвер.

"У Солом'янському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, на території горять автівки", – написав Кличко в Телеграм-каналі.

Окрім того, за інформацією мера Києва в Солом'янському районі також в укритті заблоковані люди: "У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, люди заблоковані в укритті.Екстрені служби прямують на місце. У Святошинському горять складські приміщення".

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/7260

https://t.me/vitaliy_klitschko/7261

#столиця #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ірину Мудру затримано, сьогоднішню ніч вона проведе в ізоляторі тимчасового тримання – нардеп Гончаренко

Ірину Мудру затримано, сьогоднішню ніч вона проведе в ізоляторі тимчасового тримання – нардеп Гончаренко

Правоохоронці затримали колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. "Ірину Мудру зат…

Читати
Внаслідок ворожої атаки по будівлі ГУ Нацполіції в Житомирі загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали – Цуцкірідзе

Внаслідок ворожої атаки по будівлі ГУ Нацполіції в Житомирі загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали – Цуцкірідзе

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками типу "Бандероль" в середу по будівлі облполіції в Житомирі загинуло двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отр…

Читати