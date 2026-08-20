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У трьох районах Києва зафіксовані наслідки атаки, у Солом'янському районі уламки впали біля будинку – мер

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У Києві внаслідок атаки зафіксовано наслідки у трьох районах столиці: у Солом'янському районі уламки впали біля п'ятиповерхового житлового будинку, попередньо, вибивши вікна, також виникла пожежа, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі уламки впали біля п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо, в будинку повибивало вікна. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в ніч на четвер у Телеграм.

Раніше мер повідомляв про влучання на територію нежитлової забудови у Святошинському районі.

У Дарницькому районі, за його словами, також палали нежитлові приміщення.

Окрім того міський голова столиці інформував про виклик медиків у двох районах міста: "Виклики медиків у Солом'янський та Дарницький райони. Бригади прямують".

За інформацією кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", протягом 15 хвилин атаки по Києву було завдано щонайменше 20 ракетних ударів.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/7257

https://t.me/vitaliy_klitschko/7258

https://t.me/vitaliy_klitschko/7259

#наслідки #столиця #атака
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