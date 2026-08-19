Україна спрямує 4,9 млрд грн від ЄІБ на відновлення громад – Корецький

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 4,9 млрд грн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на відновлення громад, насамперед тих, що постраждали внаслідок бойових дій або прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання, відновлення шкіл і лікарень, а також створення соціального житла для ВПО.

"Важливо, щоб люди, які втратили дім через війну, могли повернутися до нормального життя", – наголосив Корецький у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Він також зазначив, що цього року за цією програмою вже профінансовано 125 проєктів у різних громадах.

