Кіпер обговорив із заступником генсека ООН гуманітарні наслідки атак РФ на Одещині

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер під час зустрічі із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Томом Флетчером обговорив безпекову ситуацію на Одещині, гуманітарні наслідки російських атак та їхній вплив на цивільне населення.

Як наголосив Кіпер, зустріч відбулася під час робочої поїздки Флетчера до прифронтових областей. Сторони, зокрема, обговорили допомогу мешканцям після ворожих атак та відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Після кожної ворожої атаки рятувальники та комунальні служби допомагають постраждалим, відновлюють інфраструктуру – і в цьому нам дуже допомагають міжнародні партнери", – зазначив очільник ОВА.

Окрему увагу під час зустрічі приділили наслідкам російських атак на портову та зернову інфраструктуру Одещини. Кіпер наголосив, що безперебійна робота українських портів має значення не лише для української економіки, а й для світової продовольчої безпеки.

"Стабільна робота українських портів має надважливе значення не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки", – сказав Кіпер.

Він також подякував ООН та міжнародним партнерам за увагу до Одещини та готовність оперативно долучатися до допомоги мешканцям регіону.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/18708