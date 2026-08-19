Гладишенка відсторонено від повноважень голови наглядової ради Сенс Банку на шість місяців – Мінфін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення Миколи Гладишенка від виконання повноважень голови наглядової ради Сенс Банку строком на шість місяців, повідомило Міністерство фінансів України у середу.

У Мінфіні зазначили, що метою відсторонення є нейтралізація загроз неналежного та неефективного функціонування наглядової ради Сенс Банку.

"Метою відсторонення є нейтралізація загроз неналежного та неефективного функціонування наглядової ради АТ "Сенс Банк", зокрема ризиків, пов'язаних із використанням банку у цілях відмивання коштів та неналежним наглядом за процедурами запобігання відмиванню коштів", – зазначається в повідомленні відомства у соціальній мережі Facebook.

Також Кабінет Міністрів ініціював відсторонення голови правління Сенс Банку Олексія Ступака.

За інформацією Міністерства фінансів, рішення ухвалено відповідно до закону України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням публічної інформації, оприлюдненої Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про рішення Уряду щодо відсторонення голови наглядової ради державного Сенс Банку та ініціювання відсторонення голови правління банку.

На початку травня ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем'єр-міністра, голови Національного банку та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку. Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка та голову правління Олексія Ступака.

6 травня Гладишенко самовідсторонився від виконання повноважень голови наглядової ради на час з'ясування обставин.

Як повідомлялося, раніше в середу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави Фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, серед фігурантів – колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

Антикорупційні органи також заявили, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що дало можливість використовувати його у власних інтересах.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1PvzWFGrkv/?mibextid=wwXIfr