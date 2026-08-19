Серед загиблих унаслідок удару по ГУ Нацполіції у Житомирі – капітан і підполковник, понад 40 постраждалих

Серед загиблих унаслідок російського удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області – капітан і підполковник поліції, ще понад 40 людей постраждали, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За його словами, аварійно-рятувальні роботи у будівлі ГУНП тривають. У момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститися в укриття, однак унаслідок подвійного прямого удару загинули двоє працівників поліції.

Загиблий Артем Зубчук – 32-річний капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області. Юлія Євдокимова – 39-річна підполковник поліції, помічниця начальника ГУНП у Житомирській області.

"Трагічний день не лише для Національної поліції України, а й для всієї системи МВС. Цинічний та свідомий удар. Вдень. Коли в приміщенні були не тільки працівники, а й відвідувачі – цивільні громадяни", – написав Вигівський.

Він зазначив, що всі поранені з перших хвилин отримують необхідну медичну допомогу. Станом на зараз постраждали понад 40 людей.

Міністр назвав удар продовженням російської тактики "полювання" на тих, хто захищає та рятує.

"Щодня поліцейські та рятувальники, службовий транспорт та приміщення стають цілями – не лише у прифронтових регіонах. Майже завжди саме в ті моменти, коли наші служби допомагають цивільним", – зазначив Вигівський.

Також, за його словами, були доповіді тимчасового виконувача обов'язків голови Національної поліції України Максима Цуцкірідзе. Вигівський зазначив, що алгоритми реагування працівників на повітряні тривоги напрацьовані, однак російський терор вимагає регулярного посилення заходів безпеки.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки безпілотниками типу "Бандероль" в середу на будівлю облполіції в Житомирі загинуло двоє поліцейських, інформували про щонайменше 20 поранених осіб.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/126