Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління

Уряд ухвалив рішення про відсторонення голови наглядової ради державного Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління банку, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, аналогічну відповідальність мають понести й інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування.

"Уряд ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Сенс Банку. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність", – наголосив прем'єр у зверненні, поширеному в соці мережі Facebook.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що довіра є принциповою умовою роботи державної фінансової установи: "Оприлюднені антикорупційними органами факти потребують належної оцінки та не можуть залишатися без реакції. Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи".

Йдеться про голову правління Сенс Банк Олексія Ступака та Миколу Гладишенка, який обіймав посаду голови наглядової ради банку до 6 травня цього року.

На початку травня ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки звернулася до прем'єр-міністра, голови Національного банку та міністра фінансів із проханням перевірити можливий сторонній вплив на діяльність органів управління Сенс Банку.

Комісія також просила на час перевірки відсторонити голову наглядової ради банку Миколу Гладишенка та голову правління Олексія Ступака.

6 травня Гладишенко самовідсторонився від виконання повноважень голови наглядової ради на час з'ясування обставин.

Як повідомлялося, раніше в середу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави Фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, серед фігурантів – колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

Антикорупційні органи також заявили, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що дало можливість використовувати його у власних інтересах.