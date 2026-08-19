Мотопатруль розпочав роботу у Вінниці – поліція

У Вінниці розпочав роботу мотопатруль, який долучився до забезпечення безпеки на дорогах міста, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Це ще один крок у посиленні нашої мобільності та оперативності, щоб швидше реагувати на виклики й ефективніше забезпечувати безпеку на дорогах міста", – написав Білошицький у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Білошицький зазначив, що наразі 88 мотопатрульних уже несуть службу в Рівненській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Волинській та Хмельницькій областях, а також у Києві та Ізмаїлі.

"До цієї команди долучилася й Вінниця. І це ще не все – зовсім скоро родина мотопатруля стане ще більшою", – зазначив начальник Департаменту патрульної поліції.

За словами Білошицького, запуск мотопатруля у Вінниці відбувся за підтримки Вінницької міської ради. Він назвав це прикладом спільної роботи для створення сучасних та ефективних рішень у сфері безпеки міста.