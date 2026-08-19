Трамп заявив про плани зустрітися з Кім Чен Ином до кінця року

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що планує зустрітися з представником Північної Кореї Кім Чен Ином пізніше цього року, повідомляє агентство Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи очікує він зустрічі з очільником КНДР пізніше цього року, Трамп сказав: "Так, зустрінуся".

За інформацією видання, у понеділок Трамп заявив, що отримав відповідь від Кім Чен Ина після своїх спроб відновити контакти.

"The Wall Street Journal повідомила, що він доручив своїм радникам організувати особисту зустріч із Кімом уже цієї осені", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що доручив главі Пентагону скоротити масштаб спільних військових навчань в Південною Кореєю.

"Виходячи з моїх дуже добрих стосунків з Кім Чен Ином, представником Північної Кореї, я не задоволений тим фактом, що Сполучені Штати давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях з Південною Кореєю", – заявив Трамп.