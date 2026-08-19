Зеленський: Україні потрібна стабільність підтримки партнерів в умовах можливої політичної турбулентності в Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має забезпечити стабільність підтримки партнерів в умовах можливої політичної турбулентності в Європі з початком нового політичного сезону.

"Наша дипломатія теж має абсолютно чіткі завдання, це стосується такої комунікації з партнерами, яка має забезпечити Україні більше сили навіть в умовах політичної турбулентності, в яку Європа може зайти з початком нового політичного сезону", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, дипломатичний корпус має використовувати сучасні інструменти та забезпечувати конкретні результати.

19 серпня Верховна Рада втретє призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Зеленський визначив для дипломатії завдання забезпечувати Україні "більше сили" та стійкість у відносинах із партнерами.

У вечірньому зверненні Зеленський не коментував заяву ексміністра оборони Михайла Федорова щодо системної кризи управління в країні та необхідності проведення виборів. Також президент не порушував питання нової справи НАБУ-САП "Форест Гамп", у якій фігурує колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.