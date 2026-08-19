Українська TAF Industries та данська Upteko створять СП у Данії з виробництва дронів

Український виробник оборонних технологій TAF Industries спільно з данською компанією Upteko підписали меморандум про наміри, що передбачає створення спільного підприємства (СП) у Данії в межах якого планується виготовляти тисячі дронів на місяць, з початку 2027 року.

Згідно з опублікованим релізом, підписання меморандуму відбулося під час DALO Industry Days у Хернінгу (Данія). Відповідна співпраця реалізується в рамках ініціативи "Build with Ukraine".

Передбачається, що в межах угоди компанії працюватимуть над масштабуванням виробничих можливостей у сфері FPV-дронів та зміцненням ланцюгів постачання.

"Сьогоднішня угода – це ще один стратегічний крок, який сприятиме подальшому поглибленню співпраці як між нашими компаніями, так і між Україною та Данією", – цитуються у релізі слова СEO компанії TAF Industries Володимира Зіновського.

У свою чергу засновник компанії Upteko Бенджамін Мейнерц додав, що компанії спільно прагнуть сприяти інноваціям, розробляючи високопродуктивні системи, а також будуючи організацію, що адаптуватиметься до майбутніх викликів.

"Створення виробничого об'єкта та офісу з розробки за межами України створює міцну основу для співпраці в галузі досліджень, інженерії та виробництва", – зауважив засновник компанії Upteko.

У червні TAF Industries спільно з польською зброярською групою (Polska Grupa Zbrojeniowa) підписали меморандум про наміри щодо подальшої локалізації виробництва на території Польщі та розширення виробничих потужностей.

Данська технологічна компанія Upteko була заснована у 2018 році та спеціалізується на розробці дронових рішень для морського та промислового секторів. Компанія співпрацює з промисловими партнерами, державними структурами та представниками морського сектору.

Український виробник оборонних технологій TAF Industries виробляє понад 30 видів оборонної продукції, зокрема дрони FPV і розвідувальні БпЛА, системи радіоелектронної боротьби, рішення для дистанційного керування та технології для бойових дій на основі штучного інтелекту. Виробництво дронів FPV становить до 80 тис. од. на місяць.