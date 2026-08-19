Понад 20 людей загинули в Бразилії в результаті автокатастрофи

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки у бразильському штаті Парана, повідомляє у середу Associated Press (AP) із посиланням на заяву поліції.

За попередніми даними, вантажівка, яка не перевозила вантаж, виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з мікроавтобусом. У результаті зіткнення загинули 13 жінок, вісім чоловіків і двоє дітей.

Ще п'ятеро людей постраждали, троє з них перебувають у критичному стані.

Зазначається, що в мікроавтобусі перебували медичні працівники, пацієнти та кілька членів їхніх сімей.

Трагедія сталася на шосе неподалік від міста Іпіранга, приблизно за 560 км на південь від Сан-Паулу. Мікроавтобус прямував із міста Імбітува, а вантажівка була зареєстрована в місті Ерешин, розташованому південніше, у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

У зв'язку з трагедією в штаті Парана оголосили триденну жалобу.