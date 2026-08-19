Зеленський присвоїв звання Героя України командиру роти, який вивіз двох поранених солдат з ураженого НРК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України молодшому лейтенанту Владиславу Польському.

Відповідний документ №738/2026 оприлюднений на сайті президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", – йдеться у тексті документа.

Як раніше повідомляла пресслужба Угруповання об'єднаних сил, командир штурмової роти Польський врятував двох бійців, які були поранені повертаючись з бойового завдання.

"Двоє штурмовиків 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2" успішно виконали завдання й захопили ворожі позиції. Але на зворотному шляху хлопців атакували ворожі дрони "Молнія" – обидва дістали важкі поранення й не могли пересуватися самостійно. Для їхньої евакуації направили наземну роботизовану платформу. Проте ворожий дрон підбив і її... Поранені бійці опинилися повністю беззахисними на відкритій місцевості, як на долоні у ворожої аеророзвідки. Наступний удар міг стати для них останнім", – йдеться в повідомленні.

Польський, не очікуючи рішення командування, за кермом цивільного пікапа вирушив у зону ураження, самотужки перевантажив важкопоранених бійців у кузов пікапа й на високій швидкості вивіз їх під укриття.

Джерело: