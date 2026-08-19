Зеленський очікує на якнайшвидше підписання закону про підтримку сімей з дітьми з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський очікує на якнайшвидше підписання закону №14191, який розширює програми державної підтримки сімей з дітьми з інвалідністю та передбачає запровадження багаторівневої системи соціальних послуг для дітей.

"Дякую також сьогодні за ухвалення закону, який ми обговорювали детально і який має розширити програми підтримки однієї з найбільш вразливих частин нашого суспільства – сімей з дітьми з інвалідністю", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, закон гарантує збільшення підтримки для таких сімей, а також передбачає надання соціальних послуг дітям за рахунок держави.

"Закон, який гарантує збільшення підтримки, також запроваджує багаторівневу систему соціальних послуг для дітей за рахунок держави. Я очікую закон якнайшвидше для підписання і уряду повністю врахувати це в бюджет", – зазначив президент.

19 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №14191 "Про внесення змін до деяких законів України щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю". Документ передбачає перехід від окремих виплат до комплексної системи підтримки сімей, яка поєднуватиме грошову допомогу та соціальні послуги.

Зокрема, з 2027 року запроваджується базова величина для розрахунку соціальних виплат, яка не може бути меншою за 4 тис. грн. Закон також передбачає державне фінансування послуги раннього втручання для сімей із дітьми від народження до чотирьох років із порушеннями розвитку або ризиком їх виникнення, а також інших соціальних послуг.

Крім того, батьки дітей з інвалідністю отримають право раз на рік на двотижневий тимчасовий відпочинок, а держава фінансуватиме низку базових соціальних послуг протягом перших п'яти років дії закону. Очікується, що загальний обсяг підтримки для родин залежно від їхніх індивідуальних потреб становитиме від 20 до 71 тис. грн на місяць.