Зеленський: Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого

Президент України Володимир Зеленський зазначив хорошу взаємодію міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Вже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він зазначив, що головним завданням для нового міністра оборони в нинішніх умовах є налаштування системи оборони, виробництва, закупівель і постачання у війська таким чином, щоб українські військові отримували все необхідне для відбиття російських ударів, утримання позицій і проведення активних дій.

"Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все, все необхідне для відбиття російських ударів, для отримання позицій на фронті, для активних дій наших", – наголосив президент.

За словами Зеленського, Міноборони також має забезпечити завдання відчутних ударів по Росії у відповідь на її терор і війну проти України.

Окремо президент заявив, що розраховує на розширення застосування українських далекобійних ударів.

"Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба", – сказав Зеленський.

Він також очікує, що разом із партнерами Міністерство оборони додасть можливостей українським оборонним і наступальним операціям.

"Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені і будемо впевнені у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо", – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.