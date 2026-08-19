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Серед повернутих полонених 31 важкопоранений – Лубінець

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Серед повернутих полонених 31 важкопоранений – Лубінець
Фото: Офіс Омбудсмана

Серед полонених, які повернулися в Україну в рамках обміну в середу, 19 серпня, 31 важкопоранений, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сьогодні повернулись 31 хлопець, які були важко поранені. Це у нас вперше російська сторона за нашою пропозицією повернула саме цю категорію. Ми не повернули всіх з цієї категорії, але вперше таку велику кількість зразу нам передали", – розповів Лубінець в ефірі каналу "Ми – Україна".

Він зазначив, що всіх поранених забрали швидкі.

"Наступні кроки ви побачите, я сподіваюся, в найближчому майбутньому, в тому числі те, що ми сьогодні обговорювали і попередні рази", – додав Лубінець.

Як повідомлялося, у середу, 19 серпня, з російського полону повернулися 103 українських військовослужбовців. Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед них є захисники, які брали участь в обороні Маріуполя, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Наймолодший із визволених військовослужбовців народився у 2000 році, найстаршому – 59 років.

Усі повернуті пройдуть повний медичний огляд і отримають необхідну допомогу для фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати. Україна також забезпечить їхню реінтеграцію після тривалої ізоляції.

 

#поранений #повернення #полонені
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