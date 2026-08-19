Адвокати Ірини Мудрої заперечуть інформацію про її затримання

Адвокат колишної заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш заперечив інформацію про її затримання, повідомляє "Суспільне. Новини".

"Адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш підтвердив, що їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід. Водночас він заперечив інформацію про її затримання й заявив, що захист поки вивчає матеріали справи, тому не коментує обґрунтованість підозри", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Юридична компанія "Мілер", яка заявляє про намір захищати Мудру оприлюднила у Фейсбук текст її "заяви".

"Оскільки в неї зараз немає доступу до її соціальних мереж – публікуємо її заяву щодо останніх подій: "Сьогодні зранку у мене відбулися обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід.

Одразу спростую неправду, яка вже шириться мережею: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання.

Слідству я надала повне сприяння та готова відповісти на кожне питання в правовий спосіб. Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої", – йдеться у повідомленні компанії "Мілер".

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у телеграм, що "Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання".