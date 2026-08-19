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Швейцарія приєдналася до низки заходів із 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ, зокрема щодо СПГ-танкерів

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Швейцарія приєдналася до низки заходів із 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ, зокрема щодо СПГ-танкерів

Влада Швейцарії розширила антиросійські санкції, запровадивши низку заходів із квітневого пакету заходів ЄС щодо РФ, йдеться у пресрелізі, оприлюдненому в середу.

"Федеральна Рада 19 серпня ухвалила рішення вжити додаткових заходів із 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ", – йдеться в повідомленні.

Нові заходи в Швейцарії набудуть чинності 20 серпня. Вони стосуватимуться енергетичного, торговельного та фінансового секторів.

Зокрема, у сфері енергетики в Берні вирішили "ввести нові заборони на обслуговування танкерів СПГ та криголамів, а також – терміналів СПГ у Росії. Крім того, відтепер діє заборона на продаж танкерів до Росії. Контракти на продаж танкерів третім країнам відтепер мають містити пункт, що забороняє їх перепродаж у РФ".

У сфері торгівлі санкції передбачають, що Швейцарія застосовуватиме нову систему, покликану запобігти обходу раніше введених заходів. "На практиці це означає, що тепер заборонено експорт низки товарів до Киргизстану", – йдеться в документі.

Щодо фінансового сектору, влада Швейцарії, серед іншого, ввела "заборону на використання російських платформ для обміну та передачі криптовалютних активів". Крім того, швейцарська сторона "забороняє підтримку низки російських криптовалют – таких як цифровий рубль".

Зазначається, що ще 22 травня Швейцарія додала 115 фізичних та юридичних осіб із цього пакету санкцій ЄС до своїх санкційних списків.

Йдеться про пакет санкцій ЄС, ухвалений у квітні. Останній на даний момент 21-й пакет санкцій був ухвалений у липні.

#росія #санкції #єс #швейцарія
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