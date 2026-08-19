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Франція та Польща продовжують підготовку українських військових у межах місії EUMAM Ukraine

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Франція та Польща продовжують підготовку українських військових у межах місії EUMAM Ukraine
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

На території Польщі триває активний процес підготовки військовослужбовців Збройних сил України, який реалізується інструкторами Збройних сил Франції, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підготовка охоплює як опанування озброєння та військової техніки, так і тактичну підготовку – відпрацювання злагодженості підрозділів і дій на полі бою в умовах, максимально наближених до бойових", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що навчання відбуваються в межах Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Навчальні зусилля підтримуються на високому та стабільному рівні, а програми постійно адаптуються відповідно до напрямів спеціалізації, які визначають українські партнери.

Головною метою місії EUMAM Ukraine є зміцнення спроможностей української армії захищати територіальну цілісність держави та стримувати потенційну майбутню агресію Росії. Уся діяльність здійснюється виключно на території Європейського Союзу.

Загалом 24 держави-члени ЄС надали свої навчальні модулі та особовий склад. Окрім вишколу, підготовка підкріплюється постачанням майна летальної та нелетальної дії через Європейський фонд миру.

"Україна виступає рівноправним партнером цих зусиль, а бойовий досвід Сил оборони України зміцнює колективну безпеку всього євроатлантичного простору", – наголосили в Генштабі.

 

#польща #навчання #франція #солдати
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