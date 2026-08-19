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Радник президента про вибори під час війни: Щоденні удари РФ є вичерпною відповіддю на це питання

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Радник президента про вибори під час війни: Щоденні удари РФ є вичерпною відповіддю на це питання
Фото: Детектор Медіа

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи можливість проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни, заявив, що щоденні російські ракетні та дронові удари дають вичерпну відповідь на питання про можливість організації такого процесу.

"Мені здається, що щоденні удари російських дронів і ракет є вичерпною відповіддю на це питання", – сказав він журналістам у середу.

Як повідомлялося, 18 серпня ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні необхідно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм для відновлення повноцінного демократичного процесу навіть за умов тривалої війни.

"Демократія не може бути заручницею Росії… Ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно", – сказав він у зверненні.

За його словами, тривалість війни не повинна означати відмову від демократичних процесів, а Росія не може отримати можливість визначати, коли українці зможуть обирати свою владу.

#війна #вибори #проведення
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