Рада вдосконалить державне управління у сфері культури та культурної спадщини

Верховна Рада України має намір вдосконалити процедури державного управління у сфері культури та культурної спадщини.

За відповідний законопроєкт №14391 у першому читанні проголосували 258 народних депутатів під час пленарного засідання Верховної Ради у середу.

Законопроєкт пропонує повернути конкурсні процедури призначення керівників закладів культури державної та комунальної форми власності, одночасно встановивши особливості призначення керівників державних і комунальних закладів культури у населених пунктах, віднесених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Документ також передбачає можливість тимчасового вивезення культурних цінностей за межі території України для тимчасового зберігання з метою евакуації. При цьому залишаються чинними процедури оформлення свідоцтва на право вивезення культурних цінностей, а також обов'язковість переміщення культурних цінностей державної частини Музейного фонду України виключно на підставі рішення Міністерства культури як центрального органу виконавчої влади.

Запропоновані зміни передбачають ведення обліку Музейного фонду України в електронній формі, оновлення процедури ведення переліку музеїв, функціонування депозитаріїв музейних предметів, а також встановлення вимог до осіб, які мають право проводити консервацію і реставрацію музейних предметів державної частини Музейного фонду.

Крім того, законопроєкт пропонує поширити програму "єКнига" на батьків новонароджених.

Законопроєкт передбачає зміни, зокрема, до законів "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини", "Про музеї та музейну справу", "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про свободу совісті та релігійні організації" та інших.