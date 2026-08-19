ФРН внесе на Рахунок міжнародного співробітництва для ЧАЕС EUR50 млн на відновлення конфайнменту

Уряд Німеччини надасть EUR50 млн на відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у середу за результатами зустрічі першого віцепрем'єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля з Федеральним міністром з питань навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером 18 серпня.

"Вчора під час особистої зустрічі обговорили можливість залучення фінансування. Дякую міністру Шнайдеру та німецькій делегації за візит на Чорнобильську АЕС. Цінуємо оперативне ухвалення рішення щодо коштів", – зазначив Шмигаль.

Передбачається, що кошти від німецької сторони будуть внесені на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника у лютому 2025 року. За попередніми оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, вартість його відновлення становить близько EUR500 млн.

Раніше про готовність долучитися до фінансування відновлення НБК заявили Європейська комісія, США та Королівство Норвегія.