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Amazon доставлятиме посилки дронами майже в 500 містах США до кінця року

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Amazon.com Inc. планує суттєво розширити географію сервісу з доставки товарів дронами до кінця поточного року, запропонувавши таку послугу майже в 500 населених пунктах на території США.

Сервіс Prime Air, що забезпечує доставку посилок приблизно за 30 хвилин, наразі працює в 11 міських агломераціях, зокрема у Феніксі, Детройті, Г'юстоні та Далласі, пише The Wall Street Journal. До кінця року послуга буде також доступна в Чикаго, Атланті, Клівленді та інших великих містах.

Amazon доставляє безпілотними літальними апаратами продукти, електроніку, ліки та товари для дому.

"Цього року ми вже доставили дронами сотні тисяч посилок нашим клієнтам", – зазначив віцепрезидент Prime Air Девід Карбон.

Повітряна доставка в США вважається перспективною галуззю, однак впровадження цієї послуги пов'язане з безліччю труднощів, зазначає WSJ. Зокрема, оператори дронів стикаються з регуляторними перешкодами, побоюваннями щодо безпеки, а також з обмеженнями польотів за несприятливих погодних умов. У окремих районах мешканці скаржаться на шум, який створюють дрони. Крім того, компанії прагнуть знизити вартість повітряної доставки та зробити її економічно вигіднішою, ніж доставка кур'єром на автомобілі чи велосипеді.

#дрони #доставка #amazon
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