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"Запоріжжяобленерго" відновило електропостачання всіх 68 тис. абонентів після ранкового удару

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"Запоріжжяобленерго" відновило електропостачання всіх 68 тис. абонентів після ранкового удару

АТ "Запоріжжяобленерго" завершило роботи з відновлення електропостачання мешканців Запоріжжя та Запорізького району, що були знеструмлені зранку через удар загарбників по обласному центру, повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook у середу.

"Відновлено електропостачання всіх знеструмлених після ранкового удару по Запоріжжю споживачів. Загалом заживлено понад 68 тисяч абонентів", – повідомив очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський

За його словами, через атаку ворога серйозних пошкоджень зазнали одразу кілька високовольтних повітряних ліній електропередачі, що спричинило знеструмлення 68,16 тис. споживачів у Запоріжжі і Запорізькому районі.

Окрім того, внаслідок обстрілу у зоні пошкодження мереж виникла пожежа. Після її усунення фахівцями ДСНС "Запоріжжяобленерго" розпочало відновлювальні роботи, до виконання яких було залучено одразу п'ять бригад компанії плюс сім одиниць спецтехніки.

"Попри постійну загрозу повторних ударів, роботи не переривались ані на мить, аби якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру, юридичних осіб та населення. Станом на 17:15 всі споживачі знову зі світлом", – зазначив Стасевський.

 

#запоріжжяобленерго #відновлення #енергопостачання
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