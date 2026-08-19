Ірину Мудру затримано, сьогоднішню ніч вона проведе в ізоляторі тимчасового тримання – нардеп Гончаренко

Правоохоронці затримали колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання", – написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше в середу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію "Форест Гамп", у межах якої повідомили про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас".

За даними НАБУ і САП, серед фігурантів – колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, колишній народний депутат, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

Антикорупційні органи також заявили, що на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що дало можливість використовувати його у власних інтересах.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Мудрої 19 серпня.

Посаду заступниці керівника Офісу президента України вона займала з березня 2024 року. Мудра відповідала за правове забезпечення діяльності ОП, зокрема координацію роботи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Також займалася міжнародним компенсаційним механізмом і конфіскацією заморожених російських активів, питаннями судової реформи.