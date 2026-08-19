Сибіга про закриття справи проти інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: передбачуваний кінець брехні Віктора Орбана

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав закриття угорськими правоохоронцями справи щодо перевезення коштів і золота Ощадбанку "передбачуваним кінцем брехні Віктора Орбана".

"Передбачуваний кінець брехні Віктора Орбана. І попередження всім іншим: ставки на антиукраїнську риторику заради внутрішньої вигоди приносять лише політичну поразку та ганьбу. Однак історія має продовжуватися за межами публічної ганьби. Кожен, хто брав участь у фабрикації цієї вигадки та незаконному затриманні наших людей і державної власності, має бути притягнутий до відповідальності", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, 5 березня під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом Угорщини (TEK) на автомагістралі М5 було затримано два інкасаторські автомобілі Ощадбанку та сімох інкасаторів. Інкасаторів пізніше звільнили та повернули до України.

9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було висловлено рішучий протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня угорська сторона передала представникам Ощадбанку та українським дипломатам інкасаторські автомобілі, тоді як кошти й цінності залишалися в Угорщині.

6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі.